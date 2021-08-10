Байден про виведення військ з Афганістану: не шкодую про своє рішення

Фото: Байден не шкодує про виведення військ з Афганістану (GettyImages)

Президент США не шкодує про виведення військ з Афганістану. Байден вважає, що афганці самі повинні боротися за свою свободу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Білого дому.

"Я не шкодую про своє рішення вийти з Афганістану. Вони повинні боротися за себе, боротися за свою націю. Сполучені Штати продовжать виконувати свої зобов'язання. Вони повинні захотіти боротися. Я думаю, що ще є можливість", - заявив президент США.