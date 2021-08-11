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Около тысячи помогавших военным США афганцев эвакуировали из страны, - Госдеп

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США, Среда 11 августа 2021 01:28
Около тысячи помогавших военным США афганцев эвакуировали из страны, - Госдеп Фото: "Талибан" контролирует больше половины территории Афганистана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Около тысячи помогавших военным США афганцев эвакуировали из страны, заявили в Госдепе. Они прибыли в США по специальной иммиграционной программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Госдепа.

"К настоящему моменту в США прибыли шесть рейсов. Мы переместили по специальной иммиграционной программе почти тысячу просителей визы и членов их семей. По состоянию на 10 августа это число составляет 995 человек", - заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что из соображений безопасности власти США не станут раскрывать планы, связанные с другими рейсами. Он добавил, что около 60% афганцев, доставленных в рамках упомянутой программы на военную базу Форт-Ли в штате Вирджиния, уже покинули этот объект, "чтобы начать новую жизнь в США".

Первая группа более чем из 200 афганцев прибыла в США в конце июля. Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. человек, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тысяч членов их семей надеются получить специальные иммиграционные визы. Это довольно длительный процесс, поэтому Вашингтон принял решение об эвакуации таких лиц. Их планируется временно размещать на военной базе Форт-Ли в штате Вирджиния под Ричмондом и, возможно, на некоторых других объектах подобного рода в США. Эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что этих людей не депортируют на родину, если им будет отказано.

Ранее Байден заявил том, что не жалеет о выводе войск из Афганистана.

Также мы писали, что талибы контролируют больше половины территории Афганистана.

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