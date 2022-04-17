Близько 20 300 військових і понад 2 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: російські війська втрачають живу силу в Україні (GettyImages)
З початку повномасштабної війни Росії проти України противник втратив близько 20 300 військовослужбовців убитими. Також знищено понад 2 000 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 20 300 осіб
- Танки - 773
- Бойові броньовані машини - 2002
- Артилерійські системи - 376
- РСЗВ - 127
- Засоби ППО - 66
- Літаки - 165
- Вертольоти - 146
- Автомобільна техніка - 1471
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148
- Спеціальна техніка - 27
- Пускові установки ОТРК - 4
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили російський безпілотник в Донецькій області.
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