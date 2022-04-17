ЗСУ збили російський безпілотник у Донецькій області
Фото: уламки безпілотника (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Збройні сили України збили черговий російський безпілотник. Зокрема, "приземлили" безпілотник "Орлан" в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштаба ЗСУ.
"Українці продовжують успішно "приземляти" російські БПЛА. Так, у Донецькій області Січеславські десантники полювали на багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, "Орлан-10". Може здатися - дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника становить близько 100 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС на Донбасі українські військові відбили 10 атак. Знищено десятки одиниць бронетехніки ворога.
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