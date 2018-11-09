В окупованому Криму посилили тиск на захисників політв'язнів

Фото: спецслужби РФ вручають правозахисникам попередження (crimeahrg.org)

Правозахисники в окупованому Криму підозрюють, що російська влада веде проти них слідчі дії

Окупаційна "влада" у Криму посилила тиск на правозахисників, які допомоагають політв'язням. Зокрема, юристам розсилають попередження "про неприпустимість екстремістської діяльності", передає РБК-Україна із посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Повідомляється, що днями у Сімферополі до офісу адвокатів, які ведуть справи політв’язнів, без дозвільних документів увірвалися російські силовики.

"Співробітники "Центру з протидії екстремізму" на чолі зі старшим прокурором Валентином Чуприною прийшли у балаклавах та вручили застереження адвокату Емілю Курбедінову "про неприпустимість екстремістської діяльності", - зазначили правозахисники.

Зазначається, що так званий старший прокурор має інформацію про одиночні пікети, в підготовці яких нібито бере участь Курбедінов. Адвокат Едем Семедляєв назвав цей документ "чорною міткою" для юристів і активістів.

"Цей папір не має жодних юридичних підстав для затримання. Але вони у такий спосіб демонструють, що ці люди під пильною увагою і контролем", - сказав Курбедінов.

Також 27 жовтня 2018 під час засідання організації "Кримська солідарність", яка підтримує політв'язнів та їхні родини, такі застереження одержали Едем Семедляєв, юрист Ліля Гемеджи і координатор ініціативи Дилявер Меметов.

За словами Едема Семедляєва, вивчення цих документів засвідчило, що проти правників велися слідчо-оперативні дії.

"Ми розіслали запити, які оперативно-слідчі дії щодо нас, адвокатів, проводили і чому ми про це дізналися лише зараз. Оскільки є спеціальний порядок проведення таких дій щодо адвокатів. На жаль, поки що на наш запит ніхто не відповів", -розповів Семедляєв.

Як зазначили у "Кримській правозахисній групі", це не перший випадок тиску на цю організацію. Зокрема, у січні цього року на засідання у Судаку увірвалися ОМОНівці начебто через анонімне повідомлення про підозрілі сумки в учасників.

Про ситуацію, що складається у Криму, українські правозахисники, включно з "Кримською правозахисною групою", повідомили урядовим і неурядовим міжнародним організаціям та ООН.

Нагадаємо, в анексованому Росією Криму, після проведеного вранці 8 листопада російськими силовиками обшуку в смт Азовське Джанкойського району, подружжя кримських татар Аблялима і Айджан Аблямитових доставили в управління ФСБ Росії в Криму.