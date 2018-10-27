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Російські силовики вручили "попередження" адвокатам "Кримської солідарності"

Новини » Суспільство    27.10.2018 - 21:27
Фото: адвокати та координатор "Кримської солідарності" (fb.com/crimeansolidarity)
Фото: адвокати та координатор "Кримської солідарності" (fb.com/crimeansolidarity)

Наразі усім трьом не пред'явлено процесуального статусу

В окупованому Криму адвокатам та координатору громадського об'єднання "Кримська солідарність" російські силовики вручили застереження "про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Кримської солідарності" на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, "попередження" було вручене адвокатам Едему Семедляєву, Лілі Гемеджі та координатору громадського об'єднання "Кримська солідарність" Діляверу Меметову.

"Семедляєв, Гемеджі та Меметов не затримані і у свободі не обмежені. Усім трьом вручене застереження про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у "Кримській солідарності" уточнили, що наразі усім трьом не пред'явлено процесуального статусу.

"У прокуратуру надійшла інформація з ЦПЕ (Головне управління з протидії екстремізму - ред.) про те, що активісти готують одиночні пікети, тому всім трьом вручили застереження, нібито як організаторам", - зазначили правозахисники.

Російські силовики вручили &quot;попередження&quot; адвокатам &quot;Кримської солідарності&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму на засідання  громадської організації "Кримська солідарність" з'явилися представники силових структур Російської Федерації.

В організації повідомили, що метою візиту силовиків, за їхніми словами, стало вручення постанови координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову, а також адвокату Лілі Гемеджі про необхідність з'явитися в прокуратуру.

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