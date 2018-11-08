Обшук в анексованому Криму: подружжя Аблямитових доставили в ФСБ

Фото: під управлінням ФСБ збираються небайдужі громадяни (facebook.com/crimeansolidarity)

Російські силові структури не коментують ситуацію

У анексованому Росією Криму, після проведеного вранці 8 листопада російськими силовиками обшуку в смт Азовське Джанкойського району, подружжя Аблялима і Айджан Аблямитових доставили в управління ФСБ Росії в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, в управлінні ФСБ також перебуває адвокат Еміне Авамілєва.

Активісти стверджують, що Айджам Аблямитова вже вийшла з будівлі.

"Під управлінням ФСБ збираються небайдужі громадяни", - йдеться в повідомленні.

Фото: під управлінням ФСБ збираються небайдужі громадяни (facebook.com/crimeansolidarity)

За словами адвоката Еміне Авамилевої, місцезнаходження Аблялима Аблямитова "на даний момент невідомо".

Причини обшуку на даний момент невідомі. Російські силові структури не коментують ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські силовики провели обшук в будинку Халіла Аблямитова, після чого затримали його сина Аблялими Аблямитова і дружину Айджан.

Як повідомлялося, обшук почався приблизно в 7:00 (6:00 за київським часом, - ред.), у ньому брали участь близько двох десятків силовиків, які приїхали на трьох машинах.

В будинку знаходилися п'ять осіб разом з дитиною. Двічі до власника будинку, який хворіє на астму, викликали швидку допомогу.