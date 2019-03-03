Архієпископа Климента хочуть звинуватити в "дрібному хуліганстві", - адвокат

Фото: архієпископ Климент (pomisna.info)

Климента хочуть звинуватити в "нецензурній лайці"

Адвокат Микола Полозов, який знаходиться у відділенні поліції, куди доставили затриманого російськими силовиками в окупованому Криму архієпископа Климента повідомив, що вони мають намір пред'явити йому звинувачення в дрібному хуліганстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Полозов розповів, що за попередньою інформацією, співробітники російської поліції, які займалися затриманням Климента, склали на нього рапорт за "матюкався в громадському місці".

"Зазвичай, коли людину потрібно затримати, так і робиться: складається вигаданий рапорт про те, що таке було, і потім суд і поліція роблять вигляд, що так і було насправді", - заявив Полозов.

Також адвокат розповів, що про пред'явлення такого звинувачення архиєпископу Клименту заявив представник поліції РФ в окупованому Криму.

"Заступник начальника поліції Сімферополя Нікітін оголосив архієпископу Клименту, що його зараз відвезуть в Київський районний відділ поліції і будуть оформляти дрібне хуліганство за нібито нецензурну лайку", - розповів Полозов.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в окупованому Криму російські силовики затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща). Як повідомлялося, Климента затримали на автовокзалі окупованого Сімферополя? архієпископ планував відвідати судовий розгляд справи політв'в'язня Павла Гриба в Ростові-на-Дону (Російська Федерація).