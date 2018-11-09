Сурков гарантував ватажку "ДНР" Пушиліну особисте покровительство, - Грицак

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Грицак зазначив, що РФ повністю контролює "виборчий процес" на окупованому Донбасі

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що помічник президента Росії Владислав Сурков гарантував ватажку "ДНР" Денису Пушиліну особисте покровительство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, Грицак у ході брифінгу зазначив, що РФ повністю контролює "виборчий процес" на окупованому Донбасі. Зокрема, за оперативними даними СБУ, адміністрація президента РФ поставила завдання, відповідно до якого Пушилін ("ДНР") має гарантовано отримати 55% голосів, а Леонід Пасічник ("ЛНР") - 63%. Крім того, за задумом РФ, явка на "виборах" становитиме 70%.

"Кандидати підібрані Кремлем за принципом маріонетки без "крові на руках", - сказав Грицак, додавши, що це має легітимізувати новообраних "керівників" перед світовою спільнотою.

"Служба має оперативні дані, що саме з таким планом помічник президента РФ Владислав Сурков ознайомив Дениса Пушиліна під час їхньої зустрічі на початку жовтня цього року в Москві. Сурков гарантував збільшення фінансової підтримки, своє особисте покровительство, спрямувавши в ОРДЛО групу спеціальних політтехнологів", - повідомили у СБУ.

Зазначимо, "вибори" на окупованому Донбасі заплановані на 11 листопада.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Грицака, РФ вже визначилася з ватажками на окупованій території Донбасу.

Додамо, за даними української розвідки, "паспорти" псевдореспублік напередодні "виборів" на Донбасі видають за спрощеною процедурою.