"Вибори" в "ЛНР" і "ДНР": людей залякуванням змушують йти голосувати

Фото: Павло Лисянський (uacrisis.org)

Росія робила фінансові вливання на так звані незаконні вибори

Жителів окупованої території Донбасу залякуванням змушують йти на майбутні так звані "вибори". Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський.

"Там (на окупованих територіях, - ред.) вже давно працюють консультанти і політтехнологи Росії. Їх основний меседж - "єдність в Росії". За задумом, звичайно, їм дуже важлива масовість на цих так званих виборах", - розповів він.

Сам Лисянкий повідомив, що ці "вибори" не визнає і повністю заперечує.

"Я вважаю, що немає ніяких "виборів" і ми їх ніяк не визнаємо", - сказав він.

Лисянський додав, що окупанти "заздалегідь всім сказали, за кого саме треба голосувати".

"Все працює через звичайну схему. Вони заздалегідь всім сказали, за кого саме треба голосувати. Там все буде розіграно завтра по підготовленій схемою. Їм поставлено завдання кого і як залучити до участі", - додав він.

За його словами, на окупованих територіях Донбасу людей залякують і змушують йти голосувати.

"наприклад, приходять співробітники МДБ в школу і повідомляють, що на вибори треба забезпечити таку-то і таку-то кількість учасників. У разі невиконання погрожують, в тому числі відкриттям кримінальних справ. Так, це реальні випадки. Так і є, що залякують людей, змушують людей йти на вибори. Наскільки мені відомо, вони (НЗФ, - ред.) взяли базу даних 2014 року по виборцям і розсилають запрошення", - додав він.

Лисянський також зазначив, що РФ робила фінансові вливання на так звані незаконні вибори.

"Вони (Росія - ред.) туди готівку завезли і все. Вони через гумконвой гроші завозять. Наприклад, приїжджає російський гумконвой, а через кілька днів людям виплачують пенсії і зарплати", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу (ЄС) Федеріка Могеріні заявила, що ЄС вважає "вибори", які повинні відбутися 11 листопада в "ЛНР" і "ДНР", незаконними і нелегітимними і не визнає їх результатів.