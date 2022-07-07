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Окупанти взяли "оперативну паузу", Кремль готує економіку до затяжної війни, - ISW

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Четвер 07 липня 2022 04:59
Окупанти взяли "оперативну паузу", Кремль готує економіку до затяжної війни, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вперше за 133 дні повномасштабної збройної агресії Росія не заявила про свої "успіхи" у війні проти України. Це підтверджує оцінку того, що російські війська в значній мірі прийняли оперативну паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас Кремль продовжує готувати економіку Росії до затяжної війни проти України.

Там пояснили, що Міноборони Росії щодня заявляло про "територіальні досягнення" окупантів з початку війни, проте не робило цього після відходу українських військ з Лисичанська 3 липня.

Водночас російські війська все ще проводили невдалі наземні штурми по всіх напрямках 6 липня. Дослідники кажуть, що такі спроби узгоджуються з оперативною паузою, адже вона не вимагає повного припинення активних бойових дій.

"У цьому випадку це означає, що російські сили, ймовірно, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для більш значних наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для виконання цих більш амбітних завдань", - говорять в ISW.

У ISW кажуть, що так Кремль намагається мобілізувати російську економіку і Промисловість на підтримку війни проти України, готуючись до затяжних бойових дій.

Нагадаємо, що військові аналітики вважають метою президента РФ Володимира Путіна після захоплення Луганської області залишається знищення суверенітету України і зміна режиму.

Як раніше повідомлялося, Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому російський президент зможе вести війну "довгий час".

Додамо, в українській розвідці впевнені, що закінченням війни з Росією стане вихід України на свої межі 1991 року і це може статися вже наступного року.

При цьому Захід упевнений, війна Росії проти України буде довготривалою і може зайняти роки.

Про терміни і сценарії завершення військових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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