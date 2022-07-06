В ISW назвали мету Путіна після захоплення Луганської області
Військові аналітики вважають метою президента РФ Володимира Путіна після захоплення Луганської області залишається знищення суверенітету України і зміна режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
- Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
- Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.
- Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
- Російські війська продовжували обмежені і безуспішні штурми на півночі Харківської області.
- Російська влада проводить посилення заходів щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрат живої сили.
- Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому російський президент зможе вести війну "довгий час".
Додамо, в українській розвідці впевнені, що закінченням війни з Росією стане вихід України на свої межі 1991 року і це може статися вже наступного року.
При цьому Захід упевнений, війна Росії проти України буде довготривалою і може зайняти роки.
Про терміни і сценарії завершення військових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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