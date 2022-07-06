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В ISW назвали мету Путіна після захоплення Луганської області

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Москва, Середа 06 липня 2022 05:41
В ISW назвали мету Путіна після захоплення Луганської області Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Військові аналітики вважають метою президента РФ Володимира Путіна після захоплення Луганської області залишається знищення суверенітету України і зміна режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.
  • Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.
  • Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.
  • Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.
  • Російські війська продовжували обмежені і безуспішні штурми на півночі Харківської області.
  • Російська влада проводить посилення заходів щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрат живої сили.
  • Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому російський президент зможе вести війну "довгий час".

Додамо, в українській розвідці впевнені, що закінченням війни з Росією стане вихід України на свої межі 1991 року і це може статися вже наступного року.

При цьому Захід упевнений, війна Росії проти України буде довготривалою і може зайняти роки.

Про терміни і сценарії завершення військових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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