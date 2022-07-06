В ISW назвали мету Путіна після захоплення Луганської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Ключові висновки аналітиків інституту:

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої "операції" в Україні, припустивши, що Кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.

Окупанти намагаються просуватися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.

Ймовірно, російські війська намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.

Українські сили здійснили обмежений контрудар на південному заході від Донецька.

Російські війська продовжували обмежені і безуспішні штурми на півночі Харківської області.

Російська влада проводить посилення заходів щодо призову на окупованих територіях, щоб компенсувати втрат живої сили.

Кремль продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що, ймовірно, створить умови для безпосереднього приєднання цих територій до Російської Федерації.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому російський президент зможе вести війну "довгий час".

Додамо, в українській розвідці впевнені, що закінченням війни з Росією стане вихід України на свої межі 1991 року і це може статися вже наступного року.

При цьому Захід упевнений, війна Росії проти України буде довготривалою і може зайняти роки.

Про терміни і сценарії завершення військових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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