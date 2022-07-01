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Путін готувався до війни з Україною мінімум рік і може вести її дуже довго, - Шольц

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Берлін, П'ятниця 01 липня 2022 11:24
Путін готувався до війни з Україною мінімум рік і може вести її дуже довго, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Володимир Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому російський президент зможе вести війну "довгий час".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шольца програмі CBS News.

Відповідаючи питання, Як довго може тривати війна, він сказав, що насправді цього ніхто не знає, але тривале планування Путіна говорить про те, що він готовий до тривалих військових дій.

За його словами, в Росії живе багато людей і країна володіє значними ресурсами.

"Я думаю, що рішення почати цю війну було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", - сказав Шольц.

Шольц сказав, що хоча Путін "насправді не визнає цього", Росія Відчуває на собі вплив західних санкцій.

Він зазначив, що Путін розуміє глибокий вплив санкцій Заходу на його економіку.

"Зараз це відбувається з країною, яка не настільки розвинена, яка дійсно потребує всіх технологій решти світу для того, щоб мати аналогічний рівень життя і мати шанс бути частиною зростання світової економіки", - сказав Шольц.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна буде йти стільки, скільки Україні буде потрібно на доведення того, що Росія повинна піти з зайнятих територій. Українська влада розглядає два варіанти підсумків війни.

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