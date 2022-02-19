Окупанти за добу влаштували 65 обстрілів на Донбасі: гатили з населених пунктів

З початку доби проросійські бойовики влаштували 65 обстрілів на Донбасі. З них 51-із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Окупанти били з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, а також озброєння бойової машини піхоти і великокаліберних кулеметів.

У штабі ООС також повідомили, що під час обстрілів КПВВ "Щастя", на якому знаходилася гуманітарна колона управління верховного комісара ООН, бойовики застосували міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Постраждалих немає.

"Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів і розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських захисників в обстрілі мирних жителів", - зазначили в штабі.

Там підкреслили, що не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури і дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.