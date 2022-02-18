Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють

На Донбасі вчора почалась нова фаза загострення, за добу бойовики 60 разів порушили "тишу". Від ранку 18 лютого зафіксовано вже 6 порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на штаб ООС .

Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстріляли більше 20 населених пунктів, серед яких: Водяне, Луганське, Світлодарськ, Мар'їнку, Піски, Авдіївку, Широкине. Також був зафіксований безпілотник окупантів "Орлан-10".

Один український військовий дістав поранення, ще один - бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця - середньої важкості, травмованого - задовільний. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Від початку доби, 18 лютого, бойовики шість разів порушили "тишу", 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зокрема обстріляні такі населені пункти: Болотене, Ногнатівка, двічі Старогнатівку, Чермалик, Шуми. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій бойовиків немає.