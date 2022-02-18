Сирени, черги і збій зв'язку: що відбувається в ОРДЛО після заяв про евакуацію
На тлі загострення на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію місцевих жителів. Тих, у кого є особистий транспорт, закликають їхати на пункти пропуску на кордон з Росією, для інших готують автобуси.
РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ зібрало інформацію про все, що зараз відбувається на окупованому Донбасі.
Сирени в Донецьку
В окупованому Донецьку включили сирени цивільної оборони. Зазначимо, зазвичай сирени в місті включають два-три рази на місяць, але після попередження окупаційної влади. Цього разу окремо попередження не було. Але після заяв ватажків "ЛДНР" людям на мобільні телефони прийшли смс про евакуацію.
Проблеми з мобільним зв'язком
Місцеві Telegram-паблики повідомляють, що на тлі евакуації почалися проблеми мобільного зв'язку в Донецьку. Зокрема, про збій повідомляють абоненти оператора "Фенікс" з різних районів міста.
Черги на заправках і біля банкоматів
У мережі вже з'являються фото і відео черг на заправках і біля банкоматів. Місцеві жителі намагаються заправити свої авто і зняти готівку перед евакуацією.
У Донецьку утворилися черги на АЗС- Новини Ехо Москви (@EchoMskNews) February 18, 2022
Джерело відео: «Типовий Донецьк» pic.twitter.com/y4t1UUI7Te
Після оголошення екстреної евакуації біля банкоматів в #Донецьк'е вишикувалися черги. pic.twitter.com/LKPRLyVqKJ- Дніпропетровськ (@dneprotwit) February 18, 2022
Фото: черги на заправках в Луганську
Людей евакуюватимуть автобусами
Окупаційна влада поширила інформацію про місця і час збору для евакуації. Зокрема, в кожному районі Донецька визначені пункти, де людей чекатимуть автобуси. Перші рейси на російський кордон очікуються о 19:00 за Києвом.
Началась эвакуация Донецка. Появилась информация, что есть проблемы с сотовой связью. #Донецк pic.twitter.com/9JDyfMxCjP— Девичья башня (@MaidenTowerAZ) February 18, 2022
Евакуювати будуть не всіх
В мережі розповсюджуються фото оголошень, в яких зазначено, що чоловікам віком 18 - 55 років заборонено залишати окуповані території.
Фото: оголошення в ОРЛО
Тим часом уже розпочалася евакуація дитячих будинків та інтернатів з Донецька та Луганська.
Нагадаємо, сьогодні ватажки так званих Донецької та Луганської "народних республік" оголосили масову евакуацію населення через загострення на Донбасі.
Людей евакуюють до Ростовської області, але у російського президента Володимира Путіна кажуть, що нібито про це нічого не знають.