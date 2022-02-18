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Сирени, черги і збій зв'язку: що відбувається в ОРДЛО після заяв про евакуацію

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Донбас, П'ятниця 18 лютого 2022 17:44
Сирени, черги і збій зв'язку: що відбувається в ОРДЛО після заяв про евакуацію Фото: черги в Донецьку біля банкоматів (twitter.com/dneprotwit)
Автор: Олександр Мороз

На тлі загострення на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію місцевих жителів. Тих, у кого є особистий транспорт, закликають їхати на пункти пропуску на кордон з Росією, для інших готують автобуси.

РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ зібрало інформацію про все, що зараз відбувається на окупованому Донбасі.

Сирени в Донецьку

В окупованому Донецьку включили сирени цивільної оборони. Зазначимо, зазвичай сирени в місті включають два-три рази на місяць, але після попередження окупаційної влади. Цього разу окремо попередження не було. Але після заяв ватажків "ЛДНР" людям на мобільні телефони прийшли смс про евакуацію.

Проблеми з мобільним зв'язком

Місцеві Telegram-паблики повідомляють, що на тлі евакуації почалися проблеми мобільного зв'язку в Донецьку. Зокрема, про збій повідомляють абоненти оператора "Фенікс" з різних районів міста.

Черги на заправках і біля банкоматів

У мережі вже з'являються фото і відео черг на заправках і біля банкоматів. Місцеві жителі намагаються заправити свої авто і зняти готівку перед евакуацією.

Фото: черги на заправках в Луганську

Людей евакуюватимуть автобусами

Окупаційна влада поширила інформацію про місця і час збору для евакуації. Зокрема, в кожному районі Донецька визначені пункти, де людей чекатимуть автобуси. Перші рейси на російський кордон очікуються о 19:00 за Києвом.

Евакуювати будуть не всіх

В мережі розповсюджуються фото оголошень, в яких зазначено, що чоловікам віком 18 - 55 років заборонено залишати окуповані території.

Сирени, черги і збій зв'язку: що відбувається в ОРДЛО після заяв про евакуацію

Фото: оголошення в ОРЛО

Тим часом уже розпочалася евакуація дитячих будинків та інтернатів з Донецька та Луганська.

Нагадаємо, сьогодні ватажки так званих Донецької та Луганської "народних республік" оголосили масову евакуацію населення через загострення на Донбасі.

Людей евакуюють до Ростовської області, але у російського президента Володимира Путіна кажуть, що нібито про це нічого не знають.

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