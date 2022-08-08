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Окупанти обстріляли Сумську область: було 130 "прильотів", є жертва

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 22:12
Окупанти обстріляли Сумську область: було 130 "прильотів", є жертва Фото: Окупанти обстріляли Сумську область: було 130 "прильотів", є жертва (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У громадах Сумської області нарахували понад 130 "прильотів" за добу. Росіяни використовували різну зброю, внаслідок чого є жертва серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, росіяни били по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.

Використовуючи ствольну та реактивну артилерію, а також міномети та стрілецьку зброю, російська армія обстріляла село Катеринівка, внаслідок чого загинула місцева мешканка.

Нагадаємо, що раніше росіяни били по Сумській області з артилерії, внаслідок чого були пошкоджено приватні будинки.

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