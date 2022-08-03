Фото: росіяни сьогодні били по житлових будинках Сумської області з артилерії (t.me/Zhyvytskyy)

У середу, 3 серпня, російські окупанти понад півсотні разів обстріляли Сумську область. Пошкоджено житлові будинки одного з селищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.