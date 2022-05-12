Роблять неможливе. "Азов" показав, як вибиває росіян з захоплених позицій (відео)
Бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь". У мережі показали відео одного із боїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Азов - Маріуполь.
"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", - йдеться повідомленні "Азов".
Нагадаємо, російські війська 10 травня продовжували штурм "Азовсталі" у блокадному Маріуполі. Окупанти здійснили 38 авіанальотів на територію комбінату.
Український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.