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Німецьке місто Лейпциг пропонує допомогу українським біженцям від війни: ініціатива місцевої влади

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Німеччина, Субота 05 березня 2022 19:25
Німецьке місто Лейпциг пропонує допомогу українським біженцям від війни: ініціатива місцевої влади Фото: дістатися Лейпцигу найзручніше через територію Польщі (wikipedia.org)
Автор: Леся Панченко

Німецьке місто Лейпциг пропонує допомогу українцям, які змушені покинути домівки через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний канал КМДА.

Допомога людям, які виїжджають, а також людям в Україні організовується та координується спільно містом Лейпциг та громадянським суспільством.

Детальніше можна дізнатися на сайті leipzig.de.

Детальна інформація від міської влади про першу кроки у Лейпцигу.

Можна звернутися за допомогою до міської адміністрації міста Лейпцига.

Також в місті функціонують пункти надання гуманітарної допомоги для українців та біржа житла у Лейпцигу для українців.

Додатково українцям пропонує допомогу Асоціація соціального захисту працівників.

Українці, що прямують через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безкоштовно.

Наразі місто Лейпциг веде перемовини щодо організації перевезень автобусами з пунктів прийому у Польщі та Словаччині.

Лейпциг у Німеччині – місто-побратим Києва. У 2021 міста відсвяткували 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство.

Раніше ми розповідали, що МВФ готує екстрену допомогу Україні.

Також ми писали, що у містах Заходу України рієлтори безоплатно розселили понад 100 тисяч біженців.

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