СБУ затримала 5 колаборантів та "злодія в законі" зі списку РНБО

Служба безпеки України затримала п'ятьох російських колаборантів. А також "злодія в законі" з санкційного списку РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Повідомляється, що в Покровську чоловік і жінка знімали на фото і відео аеродроми, електростанції, мости і передавали матеріали противнику. Ще два колаборанти в Краматорську збирали дані про переміщення збройних сил.

Також у Закарпатській області за державну зраду затримано 24-річного киянина, який збирав та передавав фото з пересуванням техніки ЗСУ та її дислокацією.

У Вінницькій області на кордоні з Молдовою затримали 10 чоловіків, які намагалися виїхати з країни, та "злодія в законі" Георгія Кіладзе (Гега Озургецький) з санкційного списку РНБО.