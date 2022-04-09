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Окупанти викрали екс-голову Херсонської ОДА

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Херсон, Субота 09 квітня 2022 12:16
Окупанти викрали екс-голову Херсонської ОДА Фото: Андрій Путілов (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 квітня російські військові в Херсоні викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова. Окупанти в масках відвезли його в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко у Telegram.

"Годину тому в Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата ВР України VII скликання Путілова Андрія Станіславовича", - написав Геращенко.

Нагадаємо, нещодавно мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що російські військові мають на місцевих активістів та військових всю інформацію.

Додамо, російські окупанти продовжують викрадати міських голів у Херсонській області. Нещодавно стало відомо про викрадення мера Таврійська Миколи Різака.

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