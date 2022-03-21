Обстріл "Хімпрому" в Сумах: рятувальники намагаються осадити аміачну хмару

Сьогодні, 21 березня, в Сумах близько 03:55 російські окупанти обстріляли територію підприємства "Сумихімпром", в результаті чого був пошкоджено 1 резервуар з аміаком . Зараз рятувальники намагаються осадити аміачну хмару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. За словами рятувальників, загрози для населення міста немає. Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниць техніки.

Нагадаємо, відразу після витоку аміаку рятувальники заявили, що зона ураження становить 2,5 кілометра, і напрямок вітру тоді був у бік села Новоселиця. При цьому жителям Сум, за їхніми словами, нічого не загрожує.

Українцям також розповіли про правила поведінки в умовах викиду (витоку) аміаку.

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