Обстріл "Хімпрому" в Сумах: рятувальники намагаються осадити аміачну хмару
Сьогодні, 21 березня, в Сумах близько 03:55 російські окупанти обстріляли територію підприємства "Сумихімпром", в результаті чого був пошкоджено 1 резервуар з аміаком. Зараз рятувальники намагаються осадити аміачну хмару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. За словами рятувальників, загрози для населення міста немає. Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниць техніки.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький зазначив, що о 7:15 витік аміаку локалізували.
У Сумах російські військові обстріляли "Сумихімпром" (фото: t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, відразу після витоку аміаку рятувальники заявили, що зона ураження становить 2,5 кілометра, і напрямок вітру тоді був у бік села Новоселиця. При цьому жителям Сум, за їхніми словами, нічого не загрожує.
Українцям також розповіли про правила поведінки в умовах викиду (витоку) аміаку.
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