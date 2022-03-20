ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів

Новость на русском →
Сумська область , Неділя 20 березня 2022 16:16
ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів Фото: ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Марія Кучерявець

Під Сумами розбито чергову колону окупантів. Українські захисники знищили кілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль "Тигр" та іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Розбита російська військова техніка під Сумами поповнила запаси металобрухту", - йдеться в повідомленні.

Фото: ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, вчора під Тростянцем ЗСУ розбили велику колону російських військ, більшість машин спалили, частину забрали в якості трофеїв.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні