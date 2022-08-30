ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Вівторок 30 серпня 2022 09:23
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області Фото: росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на вівторок, 30 серпня, російські військові обстріляли три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

"Ніч знову була напруженою - з тривогами і обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський і Криворізький", - повідомив він.

Нікопольський район

Росіяни завдали ударів з "Градів" і важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. При цьому в результаті обстрілу виведені з ладу дві лінії електропередачі. Одну лінію електрики вже включили. Іншу лагодять. Зараз без світла залишаються до 500 сімей.

Червоногригорівська громада

Під час обстрілу громади росіяни потрапили в житловий масив. У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка. Вона лікується вдома.

В результаті обстрілу один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Крім того, обстріли зачепили електромережі та газопровід.

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Фото: росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
DAILY
Зимовий фронт. Які виклики стоять перед Україною не тільки на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зимовий фронт. Які виклики стоять перед Україною не тільки на полі бою