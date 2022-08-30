У ніч на вівторок, 30 серпня, російські військові обстріляли три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram .

"Ніч знову була напруженою - з тривогами і обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський і Криворізький", - повідомив він.

Нікопольський район

Росіяни завдали ударів з "Градів" і важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. При цьому в результаті обстрілу виведені з ладу дві лінії електропередачі. Одну лінію електрики вже включили. Іншу лагодять. Зараз без світла залишаються до 500 сімей.

Червоногригорівська громада

Під час обстрілу громади росіяни потрапили в житловий масив. У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка. Вона лікується вдома.

В результаті обстрілу один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Крім того, обстріли зачепили електромережі та газопровід.

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Фото: росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

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