ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вдарили з мінометів по Харківській області, є поранений у Дергачах

Новость на русском →
Харківська область , Субота 02 липня 2022 22:57
Окупанти вдарили з мінометів по Харківській області, є поранений у Дергачах Фото: наслідки обстрілу Дергачів (facebook.com/Zadorenko)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська 2 липня 2022 року масовано обстріляли населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера В'ячеслава Задоренка.

За його словами, сьогодні російські війська обстріляли з артилерії і мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. Крім того, завдали авіаударів поблизу Прудянки, били з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному.

"В результаті ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа", - додав Задоренко.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося про ракетний обстріл Харкова. Крім того, росіяни вдарили реактивними системами залпового вогню, обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту