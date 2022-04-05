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Окупанти обстрілюють місто Ізюм, щоб звинуватити в цьому ЗСУ, - Генштаб

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Ізюм, Вівторок 05 квітня 2022 20:07
Окупанти обстрілюють місто Ізюм, щоб звинуватити в цьому ЗСУ, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ізюмі російські окупанти займаються фабрикаціє доказової бази про нібито злочини ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що в місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України.

Зокрема, вони з цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

Раніше ми повідомляли, що окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма та проводять розвідку.

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