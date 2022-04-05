Окупанти накрили Попасну і Рубіжне щільним вогнем, йдуть вуличні бої, - глава ОВА

У Попасній та Рубіжному Луганської області тривають вуличні бої з російськими окупантами, які щільно обстрілюють міста і не припиняють атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая .

"Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах", - пише чиновник у своєму Telegram.

Також він розповів, що вчора, 4 квітня, близько Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного рашисти спробували піти на штурм, але в підсумку нічого не вийшло, і загарбники були змушені відійти на зайняті позиції.

"Загалом на Луганщині та Донеччині відбито сім атак ворога. Українські захисники знищили сім танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника", - поінформував Гайдай.

Глава ОВА розповів, що в результаті ворожих обстрілів в Сєвєродонецьку знову сталися пожежі в одному з житлових будинків.

"Це той самий будинок, в який росіяни влучали тричі за тиждень - звичайна панельна п’ятиповерхівка, де вже майже ніхто не залишився, бо більша частина квартир стала непридатною для життя, а в під'їздах відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів", - пише він.

Гайдай уточнив, що полум'я охопило цей будинок вчетверте та вп'яте - спочатку палали три квартири на 3-му поверсі, потім одна на 5-му.

Пожежа в будинку в Сєвєродонецьку через ворожі обстріли (фото: t.me/luhanskaVTSA)