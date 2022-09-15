ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів, де був "приліт"

Новость на русском →
Харків, Четвер 15 вересня 2022 05:20
Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів, де був "приліт" Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia org)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківського міського голови Ігоря Терехова.

За його словами, "приліт" був у Київському районі.

"Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих і руйнувань", - повідомив мер.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо, приліт був у центральному районі міста.

Пізніше звуки вибухів пролунали у Кропивницькому. Попередньо, спрацювала ППО, повідомили в Кіровоградській ОВА.

Крім того, вночі прогриміли вибухи у Миколаєві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма