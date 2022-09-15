Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів, де був "приліт"
Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia org)
Російські війська вночі обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківського міського голови Ігоря Терехова.
За його словами, "приліт" був у Київському районі.
"Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих і руйнувань", - повідомив мер.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо, приліт був у центральному районі міста.
Пізніше звуки вибухів пролунали у Кропивницькому. Попередньо, спрацювала ППО, повідомили в Кіровоградській ОВА.
Крім того, вночі прогриміли вибухи у Миколаєві.
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