Війська РФ завдали удару по Харкову

Російські окупанти завдали удару по Харкову, в місті та області оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової в Facebook .

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правил "двох стін".

"Росіян завдали удару по Харкову. Можливо, один з центральних районів. Всі служби працюють", - повідомила вона.

Нагадаємо, 11 вересня росіяни завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Через це в низці областей були перебої зі світлом.

12 вересня окупанти масово обстріляли Харків, одна людина загинула, ще четверо - отримали поранення. Також було зафіксовано попадання в дорожнє покриття.

Через обстріл в місті зупинився метрополітен. Його роботу відновили ближче до вечора.

На цей час залишаються частково непідключеними Холодногірський і Новобаварський райони міста. За словами мера, електрики обіцяють відновити подачу до п'ятниці або суботи.

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