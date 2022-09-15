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У Кропивницькому чутні звуки вибухів

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Кропивницький, Четвер 15 вересня 2022 00:26
У Кропивницькому чутні звуки вибухів Фото: у Кропивницькому чутні звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Кропивницькому вночі чутні звуки вибухи, в місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

Раніше, ввечері 14 вересня, російські окупанти завдали удару по Харкову, у місті та області було оголошено тривогу.

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. У цей час у місті та Кіровоградській області була оголошена тривога. В результаті обстрілу загинули 5 людей, ще 26 отримали поранення. Ворог вдарив по місту ракетами типу "Калібр".

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