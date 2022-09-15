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У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Миколаїв, Четвер 15 вересня 2022 00:44
У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вночі 15 вересня прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правил "двох стін".

Ближче до опівночі повітряна тривога була оголошена в низці областей.

Нагадаємо, що ввечері російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо, приліт був у центральному районі міста.

Пізніше звуки вибухів пролунали у Кропивницькому. Попередньо, спрацювала ППО, повідомили в Кіровоградській ОВА.

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