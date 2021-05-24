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Окупанти "ЛДНР" на зборах резервістів формують нові підрозділи, - ГУР

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Донбас, Понеділок 24 травня 2021 16:45
Окупанти "ЛДНР" на зборах резервістів формують нові підрозділи, - ГУР Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (crimea suspilne media)
Автор: РБК-Україна

На окупованому Донбасі бойовики оголосили збори резервістів. Українська сторона вважає, що вони формують нові підрозділи.

Про це заявив офіційний представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає сайт відомства.

За його словами, минулого тижня в ОРДЛО оголосили збори резервістів і багатьох жителів зобов'язали прибути до "військкоматів". При цьому, за даними розвідки, всі навчання в так званих "ЛНР" і " ДНР " проходять відповідно до керівних документів Збройних сил Російської Федерації.

"Військова розвідка України відзначає чіткий контроль за заходами бойової та оперативної підготовки в зазначених армійських корпусах з боку російського Південного військового округу. Представники штабу цього округу і 8 російської армії контролюють і надають методичну допомогу бойовикам, а потім звітують в Генеральний штаб ЗС РФ про проведені заходи", - зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що навчання проводилися з метою створення нових підрозділів у складі збройних формувань, їх бойового злагодження, а також набору нових бойовиків. Загалом окупаційні військкомати залучили понад 6 000 резервістів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову повернення Донбасу до складу України. За його словами, для цього потрібно дотримуватися мінських угод.

Він також звинуватив Україну в тому, що вона "переводить стрілки" на Росію у питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

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