ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лавров про ситуацію на Донбасі: Україна "переводить стрілки" на Росію

Новость на русском →
Москва, Понеділок 24 травня 2021 13:15
Лавров про ситуацію на Донбасі: Україна "переводить стрілки" на Росію Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в тому, що вона "переводить стрілки" на Росію в питанні врегулювання ситуації на Донбасі. Він не визнає РФ стороною конфлікту на сході України.

Про це голова МЗС РФ заявив в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти".

За його словами, Україна "відмовляється" надавати Донбасу особливий статус, як це передбачено мінськими угодами.

"Замість цього Київ "переводить стрілки" на Росію, намагається виставити її стороною конфлікту, вимагає посилення антиросійських санкцій", - зазначив Лавров.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чіпляється щосили, щоб не допустити заморозку конфлікту на Донбасі. Але ситуація на 99% залежить від Російської Федерації.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що війну на Донбасі потрібно завершити, поки Володимир Путін залишається російським президентом.

Він також підтвердив, що Офіс Зеленського веде переговори з Кремлем щодо зустрічі.

Крім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може стати історичною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна Російська Федерація Лавров Донбас
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає