У Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову повернення Донбасу до складу України. Для цього потрібно дотримуватися мінських угод.
Про це голова МЗС РФ заявив в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти".
За його словами, Україна намагається змінити послідовність виконання положень Комплексу заходів, поставивши на перше місце отримання під контроль всього російсько-українського кордону з подальшим проведенням місцевих виборів на Донбасі.
"Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві повинна визначитися, чи хочуть вони повернення Донбасу до складу української держави. Якщо так, то шлях до цієї мети один - чітке і послідовне втілення в життя комплексу заходів", - заявив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не фіксує значного зменшення військ РФ на кордоні.
За його словами, десь 3,5 тисяч осіб військового контингенту Росії відійшли від кордонів.
Більше того, Зеленський вважає, що РФ не готова піти на повномасштабну агресію проти України, але якщо це станеться, може початися світова війна.