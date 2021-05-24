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Оккупанты "ЛДНР" на сборах резервистов формируют новые подразделения, - ГУР

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Донбасс, Понедельник 24 мая 2021 16:45
Оккупанты "ЛДНР" на сборах резервистов формируют новые подразделения, - ГУР Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (crimea suspilne media)
Автор: РБК-Украина

На оккупированном Донбассе боевики объявили сборы резервистов. Украинская сторона считает, что они формируют новые подразделения.

Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает сайт ведомства.

По его словам, на прошлой неделе в ОРДЛО объявили сборы резервистов и многих жителей обязали прибыть в "военкоматы". При этом, по данным разведки, все учения в так называемых "ЛНР" и "ДНР" проходят в соответствии с руководящими документами Вооруженных сил Российской Федерации.

"Военная разведка Украины отмечает четкий контроль за мерами боевой и оперативной подготовки в указанных армейских корпусах со стороны российского Южного военного округа. Представители штаба этого округа и 8 российской армии контролируют и оказывают методическую помощь боевикам, а затем отчитываются в Генеральный штаб ВС РФ о проведенных мероприятиях", - отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что учения проводились с целью создания новых подразделений в составе вооруженных формирований, их боевого слаживания, а также набора новых боевиков. Всего оккупационные военкоматы привлекли более 6 000 резервистов.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины. По его словам, для этого нужно соблюдать минские соглашения.

Он также обвинил Украину в том, что она "переводит стрелки" на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

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