ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти в Херсонській області закрили доступ до YouTube і Instagram

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 06 липня 2022 12:41
Окупанти в Херсонській області закрили доступ до YouTube і Instagram Окупанти в Херсонській області закрили доступ до YouTube і Instagram (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Російська окупаційна влада відключила відеосервіс YouTube і соціальну мережу Instagram на території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергія Хланя в Facebook.

"На окупованій частині Херсона росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram. Намагаються влаштувати тут таке ж болото, як у себе в Росії. Не вийде, їм тут залишилося недовго", - написав він.

Нагадаємо, у квітні росіяни закликали жителів Херсона до колаборації. Пізніше колаборанти усвідомили, що ведуть Херсонську область до гуманітарної кризи і збиралися збігати до Криму.

Далі окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні, на їхні посади почали ставити людей з ОРДЛО.

Крім того, в Херсоні поранили одного з ключових колаборантів Євгена Соболєва. А в області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Крім цього, росіяни готуються провести "референдуми" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, і вже обрали для цього дату.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube Херсонская область Instagram Війна Росії проти України
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв