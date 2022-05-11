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У Харківській області окупанти глушать мобільний зв'язок, - Генштаб

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Харківська область , Середа 11 травня 2022 18:59
У Харківській області окупанти глушать мобільний зв'язок, - Генштаб Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області окупанти для унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, здійснюють подавлення мережі мобільного зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води.

Попри це виїзд на підконтрольну Україні територію російські окупанти забороняють.

Раніше ми повідомляли, що Росія через значні втрати вивела з Харківщини підрозділи однієї з механізованих бригад.

Також ми писали, що Зеленський розповів, що ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова.

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