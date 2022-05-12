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Війська РФ завдали ракетного удар по Харківській області: стався вибух на території аеропорту

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Харківська область , Четвер 12 травня 2022 22:49
Війська РФ завдали ракетного удар по Харківській області: стався вибух на території аеропорту Окупанти обстріляли Харківську область (t.me)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові сьогодні близько 10 години ранку завдали ракетний удар по Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що внаслідок цього стався вибух на території аеропорту.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Війська РФ завдали ракетного удар по Харківській області: стався вибух на території аеропортуВійська РФ завдали ракетного удар по Харківській області: стався вибух на території аеропортуОкупанти обстріляли Харківську область (t.me)

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару.

Також ми писали, що у Харківській області окупанти глушать мобільний зв'язок.

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