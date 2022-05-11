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Одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару: загинула людина

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Харківська область , Середа 11 травня 2022 22:41
Одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару: загинула людина Окупанти обстріляли Харківську область (nationalinterest.org)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти завдали ракетного удару по Лозівській громаді у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Лозової Сергія Зеленського у Facebook.

За його словами, внаслідок обстрілів знищено склад сільгосппродукції.

"Трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів знищено склад сільгосппродукції. Одна цивільна людина загинула", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області внаслідок обстрілів 1 людина загинула, а 10 травмованих.

Також ми писали, що Росія через значні втрати вивела з Харківщини підрозділи однієї з механізованих бригад.

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