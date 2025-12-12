Охранник пропагандиста РФ Прилепина получил срок за участие в войне против Украины

Как отметили в СБУ, охранник Прилепина принимал участие в боях на передовой. Украинские защитники взяли оккупанта в плен как единственного уцелевшего из штурмовой группы россиян, которая атаковала позиции Сил обороны под селом Верхнекаменское Донецкой области в 2025 году.

"До этого рашист в составе отряда охраны регулярно сопровождал Прилепина во время его агитационных поездок по временно захваченным районам востока Украины", - уточнили в Службе безопасности.

Суд назначил оккупанту 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Еще четверо оккупантов, которые получили приговоры, - жители временно оккупированной части Луганщины, которые подписали контракт с минобороны России и попали в 4-ю и 123-ю мотострелковые бригады. Там они штурмовали позиции ВСУ на Северском и Запорожском направлениях, после чего были взяты в плен.

Другие осужденные - жители временно оккупированной части Донецкой области. Они вступили в 5-ю мотострелковую бригаду российских вооруженных формирований. После короткой подготовки на полигонах их отправили наступать на Покровск. Во время непрерывных боев в районах Лисовки и Красногоровки их также взяли в плен украинские защитники.

Все восемь боевиков получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам СБУ суд признал их виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: