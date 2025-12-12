UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Охоронець пропагандиста РФ Прилєпіна отримав термін за участь у війні проти України

Ілюстративне фото: охоронець пропагандиста Захара Прилєпіна отримав термін в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дев'ять бойовиків, які воювали проти України, отримали вироки. Серед них - охоронець російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як зазначили в СБУ, охоронець Прилєпіна брав участь у боях на передовій. Українські захисники взяли окупанта в полон як єдиного вцілілого зі штурмової групи росіян, яка атакувала позиції Сил оборони під селом Верхньокам'янське на Донеччині 2025 року.

"До цього рашист у складі загону охорони регулярно супроводжував Прилєпіна під час його агітаційних поїздок тимчасово захопленими районами сходу України", - уточнили в Службі безпеки.

Суд призначив окупанту 13 років в'язниці з конфіскацією майна.

Ще четверо окупантів, які отримали вироки, - мешканці тимчасово окупованої частини Луганщини, які підписали контракт із міноборони Росії та потрапили до 4-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Там вони штурмували позиції ЗСУ на Сіверському та Запорізькому напрямках, після чого були взяті в полон.

Інші засуджені - жителі тимчасово окупованої частини Донецької області. Вони вступили до 5-ї мотострілецької бригади російських збройних формувань. Після короткої підготовки на полігонах їх відправили наступати на Покровськ. Під час безперервних боїв у районах Лисівки та Красногорівки їх також взяли в полон українські захисники.

Усі вісім бойовиків отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ суд визнав їх винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Скандальна позиція Прилєпіна

Пропагандист Захар Прилєпін відомий тим, що перетворив свою літературну кар'єру на інструмент політичної агітації, відкрито підтримуючи російську агресію проти України.

Він брав участь у бойових діях на Донбасі на боці РФ, публічно виправдовував насильство й активно поширював кремлівські наративи через книжки, телепроєкти та власні медіа.

Також у 2023 році він заявив про те, що Узбекистан "потрібно приєднати до Росії". На цьому тлі Ташкент викликав російського посла в МЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСудВійна в Україні