Охоронець пропагандиста РФ Прилєпіна отримав термін за участь у війні проти України

Як зазначили в СБУ, охоронець Прилєпіна брав участь у боях на передовій. Українські захисники взяли окупанта в полон як єдиного вцілілого зі штурмової групи росіян, яка атакувала позиції Сил оборони під селом Верхньокам'янське на Донеччині 2025 року.

"До цього рашист у складі загону охорони регулярно супроводжував Прилєпіна під час його агітаційних поїздок тимчасово захопленими районами сходу України", - уточнили в Службі безпеки.

Суд призначив окупанту 13 років в'язниці з конфіскацією майна.

Ще четверо окупантів, які отримали вироки, - мешканці тимчасово окупованої частини Луганщини, які підписали контракт із міноборони Росії та потрапили до 4-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Там вони штурмували позиції ЗСУ на Сіверському та Запорізькому напрямках, після чого були взяті в полон.

Інші засуджені - жителі тимчасово окупованої частини Донецької області. Вони вступили до 5-ї мотострілецької бригади російських збройних формувань. Після короткої підготовки на полігонах їх відправили наступати на Покровськ. Під час безперервних боїв у районах Лисівки та Красногорівки їх також взяли в полон українські захисники.

Усі вісім бойовиків отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ суд визнав їх винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України: