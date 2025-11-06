Охранник Джоли в ТЦК? Кто такой Дмитрий Пищиков и почему о нем все говорят

Что известно о мужчине

Брат Дмитрия - Евгений Пищиков - рассказал, что мужчина сопровождал актрису не как охранник, а как представитель общественной организации. Его 5 ноября остановили представители Николаевского ТЦК и СП.

"Он ехал в составе кортежа, но не был охранником. Дмитрий - волонтер, помогает военным с первых дней полномасштабного вторжения. У него свежая ВВК 2025 года, он годен к службе в тыловых частях. Есть все документы и удостоверения", - пояснил брат.

По словам девушки Дмитрия, Юлии Лотицкой, мужчина имеет диагноз анкилозирующий спондилит - хроническое заболевание позвоночника. Она добавила, что он прошел ВВК в июне 2025 года и с тех пор имеет ограничения по физическим нагрузкам.

Что говорят в ТЦК

В командовании Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что во время проверки у Дмитрия не оказалось военно-учетных документов. Его доставили в территориальный центр для выяснения статуса военнообязанного.

"Во время проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки. Согласно ВВК от июня 2025 года, он пригоден к службе в тыловых подразделениях", - говорится в официальном ответе.

В Николаевском областном ТЦК и СП также отметили, что никакого конфликта между представителями центра и Анджелиной Джоли не было. Звезда во время поездки посещала здание ТЦК только для того, чтобы воспользоваться уборной.

По информации близких, Дмитрий все еще находится в ТЦК. В последней Instagram-сториз он написал: "Если выпустят - буду сборы скорее закрывать".



Скриншот со страницы в Instagram Дмитрия Пищикова

В Николаевском ТЦК и СП добавили, что все действия в отношении мужчины проводились в рамках действующего законодательства.