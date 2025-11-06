Охоронець Джолі в ТЦК? Хто такий Дмитро Пищиков і чому про нього всі говорять

Що відомо про чоловіка

Брат Дмитра - Євген Пищиков - розповів, що чоловік супроводжував акторку не як охоронець, а як представник громадської організації. Його 5 листопада зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.

"Він їхав у складі кортежу, але не був охоронцем. Дмитро - волонтер, допомагає військовим з перших днів повномасштабного вторгнення. У нього свіжа ВЛК 2025 року, він придатний до служби в тилових частинах. Є всі документи й посвідчення", - пояснив брат.

За словами дівчини Дмитра, Юлії Лотицької, чоловік має діагноз анкілозуючий спондиліт - хронічне захворювання хребта. Вона додала, що він пройшов ВЛК у червні 2025 року та з того часу має обмеження щодо фізичних навантажень.

Що кажуть у ТЦК

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ підтвердили, що під час перевірки у Дмитра не виявилося військово-облікових документів. Його доставили до територіального центру для з’ясування статусу військовозобов’язаного.

"Під час перевірки з’ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки. Відповідно до ВЛК від червня 2025 року, він придатний до служби у тилових підрозділах", - йдеться в офіційній відповіді.

У Миколаївському обласному ТЦК та СП також зазначили, що жодного конфлікту між представниками центру та Анджеліною Джолі не було. Зірка під час поїздки відвідувала будівлю ТЦК лише для того, щоб скористатися вбиральнею.

За інформацією близьких, Дмитро все ще перебуває у ТЦК. В останній Instagram-сторіз він написав: "Якщо випустять - буду збори швидше закривати".



Скриншот зі сторінки в Instagram Дмитра Пищикова

У Миколаївському ТЦК та СП додали, що всі дії щодо чоловіка проводилися в межах чинного законодавства.