ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Анджелина Джоли в Украине: новые детали визита актрисы в Херсон и Николаев

Херсон, Четверг 06 ноября 2025 13:29
UA EN RU
Анджелина Джоли в Украине: новые детали визита актрисы в Херсон и Николаев Фото: Анджелина Джоли (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу организации.

Это первый пресс-релиз о визите актрисы с тех пор, как вчера ряд СМИ сообщили о визите Джоли на юг Украины.

Голливудская актриса, фотомодель, режиссер пообщалась с местными медиками, семьями и волонтерами, которые продолжают свою повседневную жизнь под постоянной угрозой обстрелов и мин.

Джоли увидела, как в некоторых районах над дорогами натягивают защитные сетки, чтобы хоть как-то обезопасить людей от атак дронов.

"В ответ на постоянную опасность медицинская помощь и учеба были перенесены в укрепленные подземные помещения, чтобы лечение и образование могли продолжаться в относительно безопасных условиях", - говорится в пресс-релизе.

Актриса провела время, наблюдая за этой работой - напоминанием о цене войны и стойкости тех, кто продолжает ее переживать.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но не сдаются. В то время, когда правительства по всему миру отворачиваются от защиты гражданского населения. Их сила и поддержка друг друга - поражают... Истощение заметно невооруженным глазом, но так же видна и решимость. Люди хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь", - цитирует организация слова Джоли.

Анджелина Джоли в Украине: новые детали визита актрисы в Херсон и Николаев

Анджелина Джоли в Украине

5 ноября актриса неожиданно приехала в Херсон, чем приятно удивила украинцев. В сети быстро разлетелись фото, на которых Джоли в плитоноске.

Во время поездки она посетила медучреждения, пообщалась с врачами, матерями в роддоме и уделила особое внимание детям в больнице.

Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько подарил актрисе памятную монету "Херсон".

При этом Politico со ссылкой на источники написало, что мировая звезда пешком пересекла украинскую границу, о которой якобы никому во властях Украины не было известно.

Не обошлось и без курьезов - в соцсетях появились слухи, что якобы одного из охранников Джоли задержали в Николаевской области и доставили в ТЦК. Поэтому якобы звезде пришлось лично забирать оттуда мужчину.

Впоследствии в военных структурах подтвердили визит актрисы в ТЦК, но объяснили: она просто зашла в уборную.

Не первый визит актрисы в Украину во время войны

Напомним, что это не первый визит голливудской звезды в Украину с начала полномасштабной войны. Еще в апреле 2022-го Джоли приезжала во Львовскую область, где по собственной инициативе встретилась с детьми, волонтерами и украинцами, пострадавшими от войны.

Она посетила одну из больниц, где лечили раненых после ракетного удара по вокзалу в Краматорске, а также общалась с вынужденными переселенцами - в частности, с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджелина Джоли Николаев Херсон Голливудская актриса
Новости
Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria (фото)
Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria (фото)
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины