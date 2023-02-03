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Охлаждает ЗАЭС. В Каховском водохранилище снижается уровень воды, - Гросси

Фото: в охлаждающем ЗАЭС Каховском водохранилище снижается уровень воды (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

В Каховском водохранилище, которое охлаждает Запорожскую АЭС, наблюдается снижение уровня воды. Это может вызвать беспокойство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

"Несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной безопасности, оно может стать источником беспокойства, если позволить ему продолжаться", - заявил Гросси.

По его словам, снижения уровня воды в водохранилище является еще показателем множества потенциальных рисков для ЗАЭС на фоне войны и подчеркивает, что никогда нельзя успокаиваться в вопросе безопасности и защиты станции.

Напомним, ранее стало известно, что россияне не могут запустить и обслуживать энергоблоки Запорожской АЭС. Причиной является отказ части украинских сотрудников работать на оккупантов.

Также мы писали, что 26 января возле Запорожской АЭС были зафиксированы мощные взрывы.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ