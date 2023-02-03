Охолоджує ЗАЕС. У Каховському водосховищі знижується рівень води, - Гроссі

У Каховському водосховищі, що охолоджує Запорізьку АЕС, спостерігається зниження рівня води. Це може викликати занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

"Незважаючи на те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо дозволити йому продовжуватися", - заявив Гроссі.

За його словами, зниження рівня води у водосховищі є ще показником безлічі потенційних ризиків для ЗАЕС на тлі війни і наголошує, що ніколи не можна заспокоюватись у питанні безпеки та захисту станції.