Охолоджує ЗАЕС. У Каховському водосховищі знижується рівень води, - Гроссі

У Каховському водосховищі, що охолоджує Запорізьку АЕС, спостерігається зниження рівня води. Це може викликати занепокоєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.
"Незважаючи на те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо дозволити йому продовжуватися", - заявив Гроссі.
За його словами, зниження рівня води у водосховищі є ще показником безлічі потенційних ризиків для ЗАЕС на тлі війни і наголошує, що ніколи не можна заспокоюватись у питанні безпеки та захисту станції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни не можуть запустити та обслуговувати енергоблоки Запорізької АЕС. Причиною є відмова частини українських працівників працювати на окупантів.
Також ми писали, що 26 січня біля Запорізької АЕС було зафіксовано потужні вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.