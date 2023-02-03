UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Охолоджує ЗАЕС. У Каховському водосховищі знижується рівень води, - Гроссі

Фото: у Каховському водосховищі, що охолоджує ЗАЕС, знижується рівень води (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

У Каховському водосховищі, що охолоджує Запорізьку АЕС, спостерігається зниження рівня води. Це може викликати занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

"Незважаючи на те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо дозволити йому продовжуватися", - заявив Гроссі.

За його словами, зниження рівня води у водосховищі є ще показником безлічі потенційних ризиків для ЗАЕС на тлі війни і наголошує, що ніколи не можна заспокоюватись у питанні безпеки та захисту станції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни не можуть запустити та обслуговувати енергоблоки Запорізької АЕС. Причиною є відмова частини українських працівників працювати на окупантів.

Також ми писали, що 26 січня біля Запорізької АЕС було зафіксовано потужні вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭ