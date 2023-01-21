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Оккупанты не могут запустить и обслуживать энергоблоки ЗАЭС

Новина українською →
Энергодар, Суббота 21 января 2023 16:59
Оккупанты не могут запустить и обслуживать энергоблоки ЗАЭС Фото: Оккупанты не могут запустить и обслуживать энергоблоки ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за отказа части украинского персонала Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами, россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

В ЦНС заявляют, что оккупанты заблокировали доступ на станцию почти 1500 украинским работникам ЗАЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Такая ситуация лучше всего свидетельствует о легитимности "референдума" и степени поддержки оккупантов местным населением.

"Чтобы улучшить собственное положение, захватчики ищут для ЗАЭС "новых" атомщиков на территории РФ и готовы расселять будущих работников в национализированные, а точнее – принудительно изъятые, выехавшие из оккупированного города квартиры энергодарцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ядерщиков не так много на рынке труда и потому оккупанты получили дефицит кадров. Также запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, вызванная россиянами из-за несоблюдения необходимого температурного режима. Враг продолжает возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков и сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

"Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности", - добавили в ЦНС.

Напомним, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается из-за обострений на фронте. Потому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили возвращение Запорожской АЭС под контроль нашей страны.

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