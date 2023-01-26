Вблизи Запорожской АЭС зафиксированы мощные взрывы, - МАГАТЭ

В четверг, 26 января, у Запорожской АЭС были зафиксированы мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"В последние дни, в частности, сегодня, эксперты МАГАТЭ на украинской Запорожской АЭС сообщают о мощных взрывах, происходящих за пределами объекта", - говорится в сообщении.

Вчера около 10:00 утра было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, а сегодня их стало больше. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

"Зона поможет убедиться, что ЗАЭС не является целью и не используется для атак", - заявил Гросси.

Украина сообщила МАГАТЭ, что атомные электростанции страны сегодня снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры. Это подтвердили группы МАГАТЭ, которые сейчас постоянно дислоцируются на всех площадках украинских АЭС.