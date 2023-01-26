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Вблизи Запорожской АЭС зафиксированы мощные взрывы, - МАГАТЭ

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Энергодар, Четверг 26 января 2023 21:35
Вблизи Запорожской АЭС зафиксированы мощные взрывы, - МАГАТЭ Фото: Вблизи Запорожской АЭС зафиксированы мощные взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 26 января, у Запорожской АЭС были зафиксированы мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"В последние дни, в частности, сегодня, эксперты МАГАТЭ на украинской Запорожской АЭС сообщают о мощных взрывах, происходящих за пределами объекта", - говорится в сообщении.

Вчера около 10:00 утра было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, а сегодня их стало больше. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

"Зона поможет убедиться, что ЗАЭС не является целью и не используется для атак", - заявил Гросси.

Украина сообщила МАГАТЭ, что атомные электростанции страны сегодня снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры. Это подтвердили группы МАГАТЭ, которые сейчас постоянно дислоцируются на всех площадках украинских АЭС.

Напомним, что россияне вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС. Таким образом, оккупанты пытаются возобновить стабильную работу станции после обстрелов.

Из-за отказа части украинского персонала Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами, россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется из-за обострения на фронте. Потому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции.

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