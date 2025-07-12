Уникальный случай: в Охматдете под обстрелами трем детям пересадили органы 4-летней донорки
Несмотря на воздушную тревогу и звуки взрывов в столице, медики Охматдета впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки после фиксации смерти мозга. Благодаря решению родителей удалось спасти жизнь троих детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Охматдет".
На днях "Охматдет" впервые с момента диагностирования смерти головного мозга ребенка удалось получить согласие родителей на посмертное донорство и провести трансплантацию органов другим детям.
"Это история о человечности, о невероятной силе родительского решения и о шансе на жизнь даже в самые тяжелые времена", - отметили врачи.
Сообщается, что в конце прошлой недели в Охматдет доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области, а уже ночью 10 июля консилиум вынужден был констатировать смерть головного мозга пациентки.
"Это был первый случай в нашей больнице, когда наши медики совместно с психологами смогли пройти сложный путь вместе с семьей и получить согласие родителей на посмертное донорство. Это решение - героическое. Оно спасло сразу три жизни", - сообщил "Охматдет".
После подписания согласия началась кропотливая работа специалистов "Охматдета" и Украинского центра трансплант-координации.
Нужно было обеспечить логистику, подбор реципиентов и организовать все в условиях воздушной тревоги и ракетного обстрела.
Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) определила реципиентов, двое из которых уже находились в Охматдете. Среди них были:
- 16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова имела первый статус экстренности. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс выжить. Ей пересадили печень.
- 14-летний мальчик более семи месяцев жил на диализе в Охматдете. Ему пересадили почки.
- Этой же ночью в Институте сердца МЗ Украины пересадили сердце 12-летней девочке с первым статусом экстренности.
Операции продолжались более 13 часов.
"Наши реципиенты были очень тяжелыми. И я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь трем детям. Это первый случай, когда в Охматдете была проведена и диагностика смерти мозга, и изъятие органов, и трансплантация", - рассказал трансплантолог Олег Годик,
Несмотря на ночные взрывы, пролеты дронов и ракет, несмотря на сирены медики не остановились.
"Каждая минута важна: чем меньше времени органы находятся вне тела, тем больше шансов на успех. Мы выражаем искреннюю благодарность семье, которая, несмотря на неописуемую боль, выбрала путь добра", - добавили в больнице.
Ракетный удар по "Охматдету"
Напомним, что 8 июля прошлого года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".
В результате российской атаки тогда погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также восемь детей были госпитализированы с травмами.
9 июля, Кабмин принял решение начать работы по восстановлению здания "Охматдета" после атаки. На это выделили 100 млн гривен.
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